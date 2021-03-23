الصحة المكسيكية: تسجيل 1388 إصابة و203 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيلها 1388 إصابة و203 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1388 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت خلال يوم 203 وفيات ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 198239 شخصا، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام الإثنين تراجعا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.