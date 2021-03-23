 بلينكن يؤكد لستولتنبرج عزم أمريكا تعزيز وتنشيط العلاقات مع حلفائها في الناتو - بوابة الشروق
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بلينكن يؤكد لستولتنبرج عزم أمريكا تعزيز وتنشيط العلاقات مع حلفائها في الناتو

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:16 م

التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج في بروكسل قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، للتأكيد على عزم الولايات المتحدة على تعزيز وتنشيط العلاقات بينها وبين حلفاء الناتو.

وجاء في بيان للمتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تلقته (د.ب.أ) أن" الوزير أكّد مجددًا إلتزام الولايات المتحدة إزاء حلف الناتو ودوره الأساسي باعتباره الأداة الأولى التي لا غنى عنها لضمان السلام والحرية عبر ضفتي المحيط الأطلسي".

وتابع البيان "وناقش المسؤولان أهمية استمرار التشاور بشأن الوضع في أفغانستان، وعبّرا عن القلق بشأن النشاط الخبيث لروسيا والصين وجهود التضليل الإعلامي، بالإضافة إلى قضايا الحدّ من التسلح ومسائل الأمن الإقليمي".

كما ناقش وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام تقرير الناتو 2030، والذي يوفر أساسًا متينا لتكيّف الناتو مع الحقائق الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك التغيّرات المناخية، وفقا للبيان.

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