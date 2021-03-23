 برلين وطرابلس تبحثان انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برلين وطرابلس تبحثان انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:43 ص

بحث السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع "تويتر" إنه تبادل مع اللافي الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، ولا سيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات الوطنية،بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

يشار إلى حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد قد تسلما مقاليد إدارة شؤون البلاد في السادس عشر من الشهر الجاري ، وذلك للتمهيد لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

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