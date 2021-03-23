تكليف اليساري كورتي بتشكيل الحكومة في كوسوفو

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تم تكليف السياسي الإصلاحي اليساري ألبين كورتي بتشكيل حكومة في كوسوفو بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت الشهر الماضي.

وقالت المستشارية الرئاسية في بريشتينا اليوم الاثنين إن رئيس البلاد بالإنابة جلاوك كونجوفكا طلب من الناشط السابق في مجال الحقوق المدنية كورتي تشكيل حكومة.

وقبل ساعات قليلة، عقد البرلمان الجديد جلسته الافتتاحية بعد الانتخابات التي أجريت في 14 فبراير الماضي.

وحصل حزب "فيتيفيندسيي" (تقرير المصير) اليساري برئاسة الناشط الحقوقي المدني سابقا كورتي على 58 من 120 مقعدا في البرلمان الجديد. وإلى جانب ممثلي القوائم العرقية، أصبح الحزب يتمتع بأغلبية مطلقة.

وكان كورتي الذي تولى رئاسة الوزراء من فبراير إلى يونيو 2020، قد أعلن عن خطط لتشكيل حكومة ائتلافية مع الجماعات العرقية غير الصربية.

وقد خسر كورتي منصبه بعدما ترك حزب الرابطة الديمقراطية المحافظ "إل دي كيه" الشريك السابق لحزب كورتي، الائتلاف الحاكم.

تم انتخاب كونجوفكا، الذي ينتمي أيضًا إلى حزب كورتي، رئيسا للبرلمان اليوم الاثنين، وبالتالي يتولى أيضًا منصب رئيس كوسوفو على أساس مؤقت.

وأصبح هذا المنصب شاغرا بعد استقالة الرئيس الحالي هاشم تاتشي بسبب توجيه اتهام إليه من محكمة خاصة في لاهاي في نوفمبر.