الحوثيون ينتقدون المواقف الدولية تجاه مبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

انتقد محمد عبدالسلام المتحدث الرسمي الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، المواقف الدولية تجاه المبادرة السعودية لإنهاء أزمة بلاده.

وقال عبدالسلام وهو أيضا كبير المفاوضين لدى الجماعة، في بيان صحفي:"إن تلك المواقف تأتي في إطار المجاملات أو تبادل الأدوار".

وفيما يتعلق برأي الحوثيين في المبادرة السعودية، أكد بأنها يجب أن تقدم من طرف وسيط "وليس من السعودية وهي طرف أساسي في الحرب على اليمن و تقود العدوان (عمليات التحالف)عليها".

وأضاف:"لا يوجد أي شيء يمكن البناء عليه في الدعوة السعودية، هم يريدون وقف إطلاق نار في فترة معينة ولا تطرق إلى الجانب الإنساني".

وتابع المتحدث الحوثي: "كنا نتوقع أن تأتي هذه الخطوة بعد وقف الغارات والعدوان ورفع الحصار وليس الآن".

ويوم أمس الاثنين، قدمت السعودية مبادرة تضمنت عدد من الخطوات، اهمها فتح مطار صنعاء لوجهات إقليمية ودولية محددة، وتخفيف الحصار على ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، غربي البلاد، فضلا عن اعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، استنادا على المرجعيات الدولية ومخرجات الحوار اليمني الشامل والمبادرة الخليجية.

ولاقت هذه المبادرة ترحيبا دوليا واسعا.