سبورتنج يهزم الزمالك ويتوج بطلا بكأس مصر لسيدات اليد

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توج الفريق الأول لسيدات كرة اليد بنادي سبورتنج السكندري بقيادة مديره الفني أشرف صالح، بلقب كأس مصر للموسم الحالي 2021 - 2022، عقب فوزه على نظيره الزمالك بنتيجة 23 - 22.

واستطاعت سيدات سبورتنج التتويج باللقب بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين لم تحسم نتيجتها إلا مع صافرة الحكم.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم سيدات الفارس الأبيض بنتيجة 9 - 8، قبل أن يقلبن سيدات الفريق السكندري النتيجة ويستطعن خطف الكأس.

أقيم اللقاء مساء اليوم الأربعاء على صالة نادي هليوبوليس بمدينة الشروق.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية في وقت سابق عقب فوزه على نظيره الطيران بنتيجة 30 - 25.

ومن المقرر، أن يستكمل دوري عمومي سيدات اليد أيام الجمعة والسبت المقبلين بمشاركة الرباعي المذكور.