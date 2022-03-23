الناتو يتعهد بمساعدة أوكرانيا في التعامل مع التهديدات الكيماوية من روسيا



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج إن الدول الأعضاء بالحلف ستتعهد بمساعدة أوكرانيا على التعامل مع أي استخدام للأسلحة الكيماوية وحثت روسيا على وقف "التلويح بشن" هجوم نووي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر ستولتنبرج للصحفيين أنه يتوقع أن "يوافق (القادة المجتمعون في بروكسل غدا الخميس) على توفير دعم إضافي بما في ذلك مساعدة في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى توفير معدات لمساعدة أوكرانيا على الحماية من التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".

وأضاف ستولتنبرج أن: "أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيغير طبيعة الصراع تماما وسيمثل خرقا سافرا للقانون الدولي وسيكون له عواقب بعيدة الأثر".

ويجدد تعهد الزعماء في اجتماعهم غدا الخميس الإشارة إلى التحذير المتزايد بشأن كيفية الاستجابة لأي استخدام محتمل من جانب روسيا للأسلحة الكيماوية.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نحو صريح من استخدام عوامل حرب كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الأربعاء في برلين.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان شولتس قد حذر الرئيس الروسي من استخدام مثل هذه الأسلحة خلال إحدى محادثاته معه، وما إذا كان ذكر عواقب محتملة، قال هيبشترايت إن المستشار قال في مقابلة "إنه حذره من ذلك في محادثة مباشرة"، وأضاف هيبشترايت: "لكن لم تتم مناقشة أي عواقب أخرى يجب أن أخبر بها هنا".