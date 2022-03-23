ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان بوتين اعتزامه تحصيل قيمة بيعه بالروبل

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 20% في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزام بلاده إلزام الدول التي وصفها بـ "غير الصديقة" بدفع قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي بالعملة الروسية.

وقال الرئيس بوتين في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن روسيا سوف تطلب من الدول " غير الصديقة " الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن انترفاكس تصريح بوتين بأنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع.

وأضاف بوتين أن روسيا سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 21% إلى 119 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل وهو أعلى مستوى لهذه العقود خلال أسبوع.