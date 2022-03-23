قال الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لديها قلق كبير بشأن السلامة النووية فى المنشأت النووية الأوكرانية، وكذلك السلامة في المنشآت الكيميائية، مشيرا إلى أن المنظمة تتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تجنب مثل تلك الأخطار.

ودعا أدهانوم - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في جنيف - الاتحاد الروسي إلى وقف الحرب في أوكرانيا، وقال إن المنظمة تحققت من 64 هجوما على المرافق الصحية فى أوكرانيا، وذلك منذ بداية الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير الماضي.

وطالب مدير عام المنظمة الدولية بتجنيب العاملين الصحيين ومرافق الرعاية الهجمات، مشيرا إلى أن الحالة الإنسانية في أوكرانيا مستمرة في التدهور، ووصلت إلى مرحلة حرجة في مدن مثل ماريوبول، والتى لم تنجح القافلة الإنسانية التي أرسلت إليها من الوصول.

وقال الدكتور تادروس أدهانوم إن الانقطاع عن الوصول إلى الخدمات الصحية يهدد حياة من يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والسكرى وغيرها، في الوقت الذي يهدد اكتظاظ الملاجئ بانتشار كبير لفيروس كورونا.

ونوه مدير عام المنظمة الدولية إلى أن حوالي 10 ملايين شخص أجبروا على النزوح حتى الآن، وقال إن المنظمة أرسلت حتى الآن 150 طنا من الإمدادات الطبية لكنها مازالت تواجه ثغرة في التمويل تحول دون تسليمها إمدادات طبية تمس الحاجة إليها.