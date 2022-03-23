روسيا تسعى لاستضافة يورو 2028 أو 2032 رغم الحظر

أعلنت روسيا عزمها التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لنسخة 2028 أو 2032، رغم العزلة المفروضةعليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا ومنعها من المشاركة في مسابقات كرة القدم الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (تاس) عن ألكسندر ديوكوف، رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، قوله إنه تم تسليمالمستندات المطلوبة إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اليوم الأربعاء ، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات تنظيم المسابقةالقارية.

وقال ديوكوف إن روسيا لديها خبرة في تنظيم الفعاليات الكبرى، بعد أن استضافت نهائيات كأس العالم الأخيرة عام2018 والعديد من مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في مدينة سان بطرسبرج.

ويخطط يويفا للإعلان عن المرشحين لتنظيم البطولة في أوائل أبريل المقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية منظمينسختي 2028 و2032 معا.

وأبدت بريطانيا وأيرلندا رغبتهما أيضا في تنظيم يورو 2028 جنبًا إلى جنب مع تركيا ، بينما تردد إن إيطاليا مهتمةباستضافة نسخة المسابقة عام 2032.

يذكر أنه تم تعليق مشاركة الفرق والرياضيين الروس في منافسات كرة القدم، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا الشهر الماضي.