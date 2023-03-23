وكيله: رونالدو ساهم في إنهاء أزمة أبو جبل والنصر السعودي

كشف نواف المهدي، وكيل محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، كواليس إنهاء أزمة اللاعب مع فريق النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي قد فسخ التعاقد مع محمد أبو جبل من طرف واحد، قبل أن يتوصل الطرفان لحل تلك الأزمة.

وقال وكيل أبو جبل في تصريحات تليفزيونية: «تعاقد النادي السعودي مع النجم البرتغالي رونالدو، ساهم في إنهاء الأزمة بين الطرفين، حيث إن نادي النصر كان يرغب في إنهاء الأزمة قبل صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية»

وأضاف: «المفاوضات بين الطرفين استمرت لفترة طويلة، وتمكنا من الوصول لحل وسط من أجل إنهاء الأزمة، وجلوسنا مع إدارة النادي على طاولة المفاوضات هي التي أدت للحل».

وأوضح الوكيل السعودي: «إدارة النصر ترغب أن يكون بنهاية الموسم الحالي لديهم صفر قضايا أو أزمات، وهذه النقطة ساهمت بشكل كبير في الوصول لحل وسط بين الطرفين».

وأتم: «هدفنا هو أن يتواجد أبو جبل في جو خالي من المشاكل، حال انضمامه إلى أحد الفرق السعودية في المستقبل، ولا أتحدث عن النصر بل عن أي فريق بشكل عام».