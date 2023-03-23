أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 168 ألفا و150 جنديا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب وحتى اليوم الخميس، إلى 168 ألفا و150 جنديا، من بينهم 660 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأربعاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الخميس.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3570 دبابة و6898 مركبة قتالية مدرعة و2608 من أنظمة المدفعية و511 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الاطلاق و273 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 305 طائرات، و290 مروحية، و5 آلاف و452 من المركبات وخزانات الوقود، و18 سفينة حربية، و2203 طائرات مسيرة، و273 من وحدات المعدات الخاصة، بإلإضافة إلى إسقاط 909 صواريخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.