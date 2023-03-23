عدوى فيروسية تحرم منتخب هولندا من 5 لاعبين أمام فرنسا

ضربت عدوى فيروسية صفوف المنتخب الهولندي قبل لقائه المرتقب مع مضيفه منتخب فرنسا، غدا الجمعة، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا العام المقبل.

واضطر 5 لاعبين أصابتهم العدوى لمغادرة معسكر منتخب هولندا، ليتم استدعاء 3 لاعبين لقائمة الفريق بدلا منهم.

ويفتقد منتخب هولندا خدمات كل من كودي جاكبو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، وسفين بوتمان، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وماتيس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ الألماني، وجوي فيرمان، لاعب أيندهوفن الهولندي، بالإضافة إلى بارت فيربروجن، حارس مرمى اندرلخت البلجيكي، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب (دي فرانس)، ضد المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم 2022.

وكشف بيان، اليوم الخميس، أن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، استدعى ريان جرافنبرخ، لاعب بايرن ميونخ، وكييل شربين، حارس مرمى فيتيسه آرنهيم الهولندي، وستيفان دي فريج، نجم إنتر ميلان الإيطالي، لقائمة المنتخب البرتقالي ضد فرنسا.

وربما يحظى الخماسي الغائب بفرصة العودة لمباراة الفريق ضد ضيفه منتخب جبل طارق بالجولة الثانية للتصفيات، يوم الاثنين القادم، بمدينة روتردام الهولندية، حال تعافيهم من الفيروس، حيث يستعد كومان لإلقاء نظرة أخرى على قائمة فريقه المكونة من 23 لاعبا، عقب مواجهة فرنسا.