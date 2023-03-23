صحة مطروح: مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم تروسيكل

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن شخصا في العقد الرابع من العمر لقى مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم تروسيكل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى مرسى مطروح العام استقبل، شريف إبراهيم صابر 38 عاما، جثة هامدة، بعد أن أصيب باشتباه بكسر فى قاع الجمجمة واشتباه كسر بالقدم اليمني، كذلك استقبال مصاب يبلغ من العمر 20 عاما مصابا باشتباه بنزيف داخلي واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وحالتها العامة حرجة،وذلك جراء حادث تصادم تروسيكل بشارع علم الروم.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث، ونقلهم بسياراتين إسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام، لتلقى باقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.