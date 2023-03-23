أودي تغير أسماءها العريقة لتمييز سياراتها الكهربائية

تعتزم شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "أودي"، إعادة هيكلة محفظة طرزها وتغيير أسمائها العريقة، حتى يمكن تمييز السيارات الكهربائية ذات الأرقام الزوجية في أسمائها بسرعة عن السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي وتحمل أرقاما فردية في أسمائها.

وبحسب صحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية سيتم تغيير أسماء الطرازين أيه 4 وأيه 6 التي تعمل بمحركات احتراق داخلي ويتم إنتاجها في مصنع نيكارسولم إلى أيه 5 وأيه 7، في حين ستبقي على أسماء السياراتين الكهربائيتين كيو 4 إي ترون وكيو 8 إي ترون، وستطلق الشركة على سيارتها الكهربائية المنتظرة والتي تعادل السيارة بورشه ماكان اسم كيو 6 إي ترون.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولين في إدارات التسويق والمبيعات والتطوير في أودي أكدوا لها وجود خطط تغيير أسماء الطرز.

وستضم محفظة طرز أودي في المستقبل السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي باسماء أيه 3 وأيه 5 وأيه 7 وكيو 3 وكيو 5 وكيو 7، في حين ستحمل طرز السيارات الكهربائية أسماء أيه4 وأيه6 وأيه8 وكيو4 وكيو6 وكيو8.

يذكر أن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية تضيف حروف إي.كيو.إس إلى أسماء سياراتها الكهربائية، في حين تضيف بي.إم.دبليو حرف آي إلى أسماء سياراتها الكهربائية، وتطلق فولكس فاجن التي تمتلك شركة أودي اسم آي.دي على سياراتها الكهربائية.