الأمم المتحدة: سكان غزة بالكامل يواجهون خطر المجاعة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الإثنين، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يشعر بالقلق الشديد من أن سكان غزة بالكامل يواجهون خطر المجاعة، وهو مُنزعج بشكل خاص من أن الغالبية العظمى من الأطفال يعانون من "نقص غذائي شديد".

وأظهرت التقارير المأساوية بشأن الجوع في غزة التي صدرت يوم الإثنين من قبل نظام تصنيف المرحلة الأمنية للأمن الغذائي أن الحظر الذي فرضته إسرائيل لمدة 70 يوما على دخول الطعام والإمدادات الأخرى يعتبر "كارثة من صنع الإنسان يجب ألا يسمح بها العالم".

وطالبت الأمم المتحدة والأمين العام مرارا إسرائيل بفتح المعابر الحدودية فورا والسماح بوصول 116 ألف طن متري من مساعدات الغذاء التي تنتظر على الجانب الآخر، والتي يمكن أن تُطعم مليون شخص لمدة أربعة أشهر، وفقا لما ذكره دوجاريك.