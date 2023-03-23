استمرار مشكلات بطارية بدء التشغيل في السيارات الكهربائية

مع تزايد عدد السيارات الكهربائية على الطرق في أوروبا، يزيد عدد الأعطال التي تسببها بطارية بدء التشغيل بقوة 12 فولت والذي يلعب دورا رئيسيا في ضمان تشغيل السيارة الكهربائية بطريقة صحيحة.

وبحسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة أيه.دي.أيه.سي الألمانية العملاقة للسيارات فإن مشكلات البطارية 12 فولت مازالت السبب الأكثر تكرارا لأعطال السيارات الكهربائية.

وقالت المنظمة، إن دوريات نجدة الطريق التابعة لها أصلحت خلال العام الماضي 52 ألف عطل سيارات في ألمانيا بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، مقابل 25 ألف عطل في العام السابق.

في الوقت نفسه كان أكثر من 50% من الأعطال نتيجة لمشكلة في بطارية بدء التشغيل بقوة 12 فولت.

وتلعب هذه البطارية المساعدة دورا رئيسيا في تشغيل كل المكونات الكهربائية في أي سيارة كهربائية، وبشكل خاص المكونات المطلوبة لضمان تشغيل أنظمة الأمان والسلامة في السيارة.

يشار إلى شحن البطارية ذات الـ12 فولت في ظروف التشغيل العادية عبر محول كهربائي من البطارية الرئيسية التي تصل قوتها إلى 800 فولت، لكن الطاقة المطلوبة لعمل مختلف المكونات تتباين على نطاق واسع، وهذا يعني أن البطارية 12 فولت تحتاج إلى تخزين احتياطي للكهرباء حتى تستطيع توفير الطاقة للكثير من المكونات.

وبحسب تقرير صادر عن خدمة نقل السيارات المعطلة (فيكتوريا ريكفري) في بريطانيا، فإن احتمالات حدوث أعطال في عجلة القيادة والإطارات بالسيارات الكهربائية تزيد بمقدار ثلاثة أمثال نظرا لزيادة وزن هذه السيارات مقارنة بالسيارات التقليدية.

وتزيد هذه النسبة عن ضعف النسبة في السيارات التي تعمل بالديزل (السولار) والبنزين، والتي تمثل حوالي 16% من إجمالي الأعطال التي حدثت في السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي خلال ثلاث سنوات.