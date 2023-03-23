وزير الخارجية التشيكي: نتطلع لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون مع مصر

التقى محمود عفيفي، سفير مصر لدى التشيك، مع وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، حيث تناولا آخر تطورات العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وأهم الجهود المبذولة لدفع عجلة التعاون بين البلدين وتحقيق المزيد من التنسيق والتشاور في هذا الإطار، وذلك بما يتناسب مع تميز العلاقات التاريخية والقائمة حالياً بين البلدين.

وحرص السفير المصري على أن ينقل خلال اللقاء تحيات وتقدير سامح شكري وزير الخارجية لنظيره التشيكي، وتهنئته له على نجاح الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الماضي، وتأكيده على تطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع التشيك بما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ولشعبيهما الصديقين.

من جانبه، رحب الوزير «ليبافسكي» بالسفير المصري في بداية فترة عمله بالتشيك، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، مع طلب نقل تحياته لسامح شكري وزير الخارجية، وتطلعه بدوره لأن تشهد الفترة المقبلة تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد التقدير الكبير الذي تحظى به مصر لدى بلاده، خاصة في ضوء عمق العلاقات بين البلدين وتشعبها لتشمل العديد من مجالات العمل المهمة، مع الإشادة بالثقل الكبير الذي تتمتع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي ومواقفها المقدرة والمتوازنة تجاه العديد من قضايا السياسة الخارجية المحورية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضاً تناول أهم الموضوعات المنتظر طرحها على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة المشاورات السياسية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية الهامة التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، وذلك على غرار الزيادة الملموسة في حجم تدفقات السياحة التشيكية إلى مصر، والاتصالات الجارية لتحقيق طفرة نوعية في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والنمو المستمر في علاقات التعاون الثقافي والعلمي، بما في ذلك ما يتعلق بعمل البعثة الأثرية التشيكية في مصر والمنح الموجهة من الجانب التشيكي للطلاب المصريين للدراسة في الجامعات والمعاهد العلمية في جمهورية التشيك.