سكان مدينة بيسلان بشمال القوقاز ينعون ضحايا هجوم موسكو

تجمع بشكل عفوى، اليوم السبت، سكان مدينة بيسلان، وهى المدينة الواقعة في شمال القوقاز والتي شهدت واحدة من أكثر حوادث إطلاق النار دموية في التاريخ قبل نحو 20 عاما، وذلك تضامنا مع ضحايا الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.

وتجمع أكثر من ألف شخص وأضاءوا الشموع للقتلى في إطلاق النار الجماعي أمس الجمعة في قاعة مدينة كروكوس في موسكو، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، مضيفة أن التجمع نظمته مجموعة أمهات بيسلان.

واحتجز أكثر من 1100 طالب ومعلم وأولياء أمور كرهائن من قبل حوالي 30 مسلحا في سبتمبر 2004، في ما يعرف بحصار مدرسة بيسلان. وخلال عملية إنقاذ عفوية أثارها انفجار عرضي في صالة الألعاب الرياضية، قتل 334 شخصا ، من بينهم 186 طفلا.

وطالب المسلحون بالإفراج عن السجناء الشيشان واستقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بين أمور أخرى.

وتقع بيسلان في منطقة أوسيتيا الشمالية الروسية المتمتعة بالحكم الذاتي.