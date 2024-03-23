ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7 آلاف و740 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 15 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت.



وقالت كل من هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 7740"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأوضحت المؤسستان أن ذلك يأتي بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة وحتّى صباح السبت، 15 مواطناً على الأقل" من محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب) ورام الله (وسط) وطوباس ونابلس (شمال)".



وأشارتا إلى مواصلة جيش الاحتلال "تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".



ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت إضافة إلى المعتقلين 449 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.