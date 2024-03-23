باكستان تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

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أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وقع في موسكو أمس الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص الأبرياء.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان الهجوم الإرهابي بأنه "مروع"، معربا عن تضامنه مع الشعب الروسي، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وأضاف المتحدث "ندين بقوة الهجوم المروع، الذي تم تنفيذه في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو. نعرب عن تعاطفنا العميق مع أسر الضحايا. في تلك الساعة الصعبة، نتضامن مع شعب وحكومة الاتحاد الروسي".

كما أدان أيضا وزير الخارجية إسحق دار الهجوم الإرهابي.

وأعلنت لجنة تحقيقات روسية ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.