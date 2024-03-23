الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في روسيا

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أدانت الجزائر بشدة وبقوة الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي والجبان والدنيء" الذي تعرضت له روسيا أمس الجمعة، وخلف مقتل وإصابة المئات.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إن الجزائر تعرب عن تضامنها التام مع روسيا الاتحادية كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت "إن هذا الهجوم الإرهابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهاب ويُسلط الضوء في ذات السياق على المسئوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقُدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مُواجهة هذا التهديد الذي لا يزال يشكل مصدرا للأذى والدمار".

وجددت استعداد الجزائر الكامل للمساهمة بكل حزم وثبات في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهاب.

وأعلنت لجنة تحقيقات روسية ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.