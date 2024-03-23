جوتيريش: وقف إطلاق النار بغزة يضمن توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل كبير

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن وقف إطلاق النار بقطاع غزة يضمن توفير المساعدات الإنسانية بشكل كبير وتوزيعها ومن ثم إنهاء الكابوس الحالي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار العريش، اليوم السبت، أنه التقى أفرادا يعملون بمجال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أن أحدهم يبلغ من العمر 25 سنة وقال إنه لم يرَ شيئًا بحجم الفظاعة التي تشهدها غزة.

وذكر أن العديد من الأشخاص تم قتلهم في غزة، معبرًا عن شعوره بالإحباط مما يحدث حاليا بالقطاع لا سيما أن المجتمع الدولي عجز عن وقف هذه المعاناة.

وبدأ جوتيريش زيارة لمدينة العريش، يطلع خلالها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.

وأجرى الأمين العام زيارة لمستشفى العريش تفقد فيها عددا من الجرحى الفلسطينيين، ثم أجرى جولة تفقدية في معبر رفح.