المستشار الألماني يدين هجوم موسكو

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، الهجوم الذي وقع في العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن مقتل نحو 115 شخصا، وأعرب المستشار الألماني عن مواساته لأقارب الضحايا من القتلى والمصابين.



وكتب شولتس على منصة إكس اليوم السبت: "ندين الهجوم الإرهابي المروع على رواد حفل أبرياء في موسكو. نعرب عن مواساتنا لأقارب القتلى وجميع المصابين".



وفي سياق متصل، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة إكس أيضا نفس العبارات تقريبا:" ندين الهجوم الإرهابي المروع على رواد حفل أبرياء في موسكو. نعرب عن مواساتنا أقارب القتلى وجميع المصابين".



وكتب وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني:" يالها من أخبار مروعة تلك الواردة من موسكو"، وقدم الوزير تعازيه لعائلات الضحايا، مضيفا: "من المهم أن يتم الكشف عن الملابسات على وجه السرعة".



وكان مكتب المدعي العام الروسي قال في وقت سابق، إن مجهولين يرتدون ملابس مموهة اقتحموا قاعة مدينة كروكوس مساء أمس الجمعة، قبل وقت قصير من بدء حفل موسيقي في مدينة كراسنوجورسك، شمال غرب موسكو، وفتحوا النار.



وذكرت وسائل إعلام روسية أنه سُمِع دوي إطلاق نار وانفجارات في قاعة مدينة كروكوس وأشارت إلى مقتل وإصابة العشرات. وتردد أن الضحايا من الموظفين وزوار قاعة الحفلات الموسيقية. وكان من المقرر إقامة حفل موسيقى لفرقة الروك الروسية "بيكنيك" مساء الجمعة.



يذكر أن قاعة الحفلات تضم آلاف المقاعد. وشوهدت ألسنة من اللهب وسحابة كبيرة من الدخان عند المبنى، كما تردد أن سقف القاعة انهار.