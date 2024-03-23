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ضبط متهم بقتل زوجته بسكين في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 7:26 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 7:26 م

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، القبض على شخص، سائق، يبلغ من العمر "م.ع.م"، 48 عاما؛ لاتهامه بقتل زوجته "ش.ال.م" 40 عاما، ربة منزل، بسلاح أبيض "سكين"، وذلك بسبب إعداد طعام الإفطار.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة على يد زوجها داخل الشقة محل سكنهم والكائنة في الطابق الثالث، شارع عصمت هانم، منطقة أبو يوسف، حي العجمي.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة سيدة، مسجاة في أرضية صالة الشقة، ترتدى كامل ملابسها، وسط بركة من الدماء.

وكشفت التحريات الأولية حدوث مشادة كلامية بين الزوجين، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الزوج بإحضار سلاح أبيض "سكين" من المطبخ وطعنها به في عنقها فأرداها قتيلة.

تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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