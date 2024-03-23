 الأهلي يستعجل عودة ثنائي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة سيمبا - بوابة الشروق
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الأهلي يستعجل عودة ثنائي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة سيمبا

محمود باهي
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 2:01 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 2:01 م

تواصل مسؤولو الأهلي مع اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي من أجل استعجال خروج الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس من معسكر المنتخب في السعودية.

وطلب الأهلي إعفاء اللاعبين من المشاركة في المباراة الثالثة للمنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر عودة اللاعبين قبل رحلة السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل، قبل يومين من مباراة الذهاب أمام سيمبا في الدور ربع النهائي.


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