حسام حسن ينوي إجراء تعديلات على تشكيل مصر أمام سيراليون

يدرس حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إجراء تعديلات على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيراليون، بعد الفوز على إثيوبيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أفريقيا.

وكان المنتخب المصري قد انتصر على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، مساء الجمعة في سابع جولات تصفيات كأس العالم وعزز صدراته للمجموعة برصيد 13 نقطة.

وسيكون مصطفى محمد مهاجم نانت على رأس التغييرات التي سيجريها حسام حسن، بالدفع به منذ البداية في التكشيل الأساسي أمام سيراليون على حساب أسامة فيصل.

كما يفكر حسام حسن في تغيير مركز محمود حسن تريزيجيه ليكون في قلب الملعب بدلًا من الجانب الأيسر.