منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في النيجر

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في قرية فامبيتا، التابعة لبلدية تيرا، في النيجر، يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في بيان له اليوم الأحد، عن إدانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي ارتُكِبت في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر حكومةً وشعبًا، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد طه تضامن المنظمة الكامل مع جمهورية النيجر وشعبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وإدانتها للإرهاب بكل أشكاله، ودعمها لجهود الحكومة النيجيرية لمواجهته.

وقُتل 44 مدنيا في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي في جنوب غرب النيجر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية النيجرية .

وتواجه النيجر تصعيدًا خطيرًا في الهجمات الإرهابية، حيث أعلن الجيش مساء الأربعاء الماضي مقتل 13 عسكريًا في هجومين وقعا يومي السبت والإثنين الأسبوع الماضي.

ووقع أحد الهجومين قرب بوركينا فاسو والآخر قرب نيجيريا، ما يعكس استمرار التهديدات الإرهابية التي تعاني منها البلاد.

وتشهد النيجر، الواقعة في قلب منطقة الساحل، موجة متزايدة من الهجمات التي تشنها تنظيمات إرهابية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و "داعش".

ورغم وعود المجلس العسكري الحاكم منذ السيطرة على الحكم في يوليو 2023 بمكافحة الإرهاب، لا تزال الهجمات مستمرة.

وفي محاولة لتعزيز الأمن، تعتزم النيجر تشكيل قوة مشتركة قوامها 5000 جندي بالتعاون مع بوركينا فاسو ومالي، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهديدات الإرهابية المتزايدة في المنطقة.