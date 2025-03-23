 الحكومة الإسرائيلية توافق على إنشاء إدارة لشئون العبور الطوعي لسكان غزة إلى دول أخرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الإسرائيلية توافق على إنشاء إدارة لشئون العبور الطوعي لسكان غزة إلى دول أخرى

وكالات
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 10:45 ص

وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إنشاء إدارة لشئون العبور الطوعي "لسكان غزة الذين يبدون اهتماما بالقيام بذلك" إلى دول أخرى، حسب بيان صادر عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي، حسب صحيفة هاارتس الإسرائيلية اليوم الأحد.

وستعمل الإدارة على إعداد ممر آمن لسكان غزة وتنسيق البنية التحتية التي ستمكن من المرور برا وبحرا وجوا.

وقال كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتطبيق رؤية رئيس الولايات المتحدة، وسنُتيح لكل من يرغب من سكان غزة مغادرة القطاع إلى دولة أخرى بشكل طوعي".

وبحسب نص البيان فإن إسرائيل "ستتيح لكلّ مقيم في غزة يرغب في ذلك، أن يغادر بإرادته".

وزعمت السلطات الإسرائيلية أن ذلك سيتم "وفقًا للقانونين الإسرائيلي والدولي"، بحسب البيان.

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