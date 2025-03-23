قالت الفنانة سلوى خطاب، إنها ترفض تجربة الزواج لمجرد الفكرة في حد ذاتها، وذلك بعد انتهاء تجربتها السابقة بالانفصال.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لا توجد سيدة لم تتعرض للخيانة، وإن كان الأمر بمستويات مختلفة.

وأوضحت أن انفصالها عن زوجها الراحل جاء لعدم وصولهما إلى مرحلة الكره فيما بينهما، مؤكدة أن ارتباطهما كان بعد قصة حب طويلة، لكن الاحترام دام بينهما بعد الانفصال.

ولفتت إلى أن طليقها الراحل كان نبيلًا ومثقفًا وصادقًا ومحبًا للفن، وأنه إذا كانت به بعض فهو أمر موجود بين جميع البشر، لكنها أشارت إلى أنها لم تكن قادرة على التحمل.

واعتبرت أن العلاقة بينهما طالما انتهت بالانفصال فهذا يعني أنهما كانا زوجين فاشلين ولا يقتصر ذلك عليه فقط، وذلك في إشارة إلى تصريح سابق لها وصفت فيه طليقها بأنه كان مخرجًا ناجحًا وزوجًا فاشلًا.