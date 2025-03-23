سلوى خطاب: عمليات التجميل خلت البنات والستات في الشارع شبه بعض

كشفت الفنانة سلوى خطاب عن رأيها في عمليات التجميل والهوس المتزايد بها، مؤكدة أن التشابه الكبير بين النساء لم يعد يقتصر على الفنانات فقط، بل أصبح منتشرًا في الشارع أيضًا، موضحة أنها ليست ضد عمليات التجميل ما دامت لا تغيّر شكل الفتيات، قائلة: "ده مش شكلك، ليه تغيّري شكلك الحقيقي؟".

وعلّقت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على انتشار عمليات التجميل بين النجمات، قائلة: "مش الفنانات بس.. أنا حاسة إن كل البنات والستات في الشارع بقوا شبه بعض بسبب الفيلر والتجميل"، مشددة على أنها ليست ضد عمليات التجميل طالما تُستخدم لتعديل أشياء بسيطة، لكنها لا تحب الهوس بها.

وأشارت إلى أنها أجرت "البوتوكس" بشكل خفيف، لكنها قد تنسى تجديده لعامين أو أكثر، مؤكدة أن علامات التقدم في العمر بمثابة رحلة حياة، ولا ترى داعيًا لإخفائها تمامًا، متابعة: "علامات الزمن دي جميلة.. طول ما الواحد عنده قبول يبقى خلاص".