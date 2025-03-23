إيقاف رئيس بلدية إسطنبول عن ممارسة مهام عمله مؤقتا بعد اعتقاله

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أعلنت وزارة الداخلية التركية، إيقاف السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو عن ممارسة مهامه "مؤقتا" كرئيس لبلدية إسطنبول، عقب اعتقاله رسميا.

وتم احتجاز إمام أوغلو لأول مرة يوم الأربعاء، قبل بضعة أيام من الموعد المتوقع لإعلان ترشيحه رسميا كمرشح رئاسي عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وتم اعتقال المعارض الأبرز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا الأحد بعد أن أمرت المحكمة باحتجازه قبل المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

وأثارت القضية مظاهرات ليلية في أنحاء البلاد وزادت المخاوف بشأن التراجع الديمقراطي في تركيا.

وينفي إمام أوغلو، الذي انتُخب رئيسا لبلدية إسطنبول عام 2019، هذه الاتهامات، مؤكدا أنها ذات دوافع سياسية.