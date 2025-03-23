محافظ الإسماعيلية ومفتي الجمهورية يفتتحان معرض عيدك عيدنا

افتتح اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بحضور فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، معرض "مبادرة عيدك عيدنا" بحي ثالث، لتوفير مستلزمات العيد من كحك، وحلوى، وملابس بأسعار مخفضة، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.

وتفقد المحافظ ومفتي الجمهورية أروقة المعرض، لمتابعة جودة المنتجات والتخفيضات المقدمة للمواطنين، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأشاد المحافظ بمستوى وتنوع المنتجات، داعيًا المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من التخفيضات. كما وجه الشكر للتجار المشاركين، مثمنًا دورهم الوطني في بيع المنتجات بأسعار مخفضة، وأثنى على جهود مديرية التموين في تنظيم المعرض بالتعاون مع حي ثالث والجهات التنفيذية.

وأكد المحافظ دعمه للمبادرات التي توفر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مثل "مبادرة عيدك عيدنا" التي انطلقت اليوم، وأسواق اليوم الواحد.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، مدير التموين بالإسماعيلية، أن المبادرة تُقام لأول مرة بالمحافظة، تحت رعاية المحافظ، وتوفر مستلزمات العيد بأسعار تنافسية.

يُقام المعرض في الملاعب المفتوحة بالشارع التجاري، بمشاركة "مبادرة أيادي مصر" ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.