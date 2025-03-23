الأميرة الهولندية مارجريت تتعرض لكسر في ذراعها إثر سقوطها خلال حدث خيري للتزلج

تعرضت الأميرة الهولندية مارجريت، اليوم الأحد، لكسر في ذراعها إثر سقوطها أثناء التزلج على الجليد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي).

وكانت الأميرة (82 عاما) تشارك في حدث خيري على حلبة تزلج بمقاطعة فريزلاند شمالا لجمع التبرعات لصالح مؤسسة أبحاث سرطان الغدد الليمفاوية، التي يترأسها ابنها الأمير برنارد.

وذكرت الوكالة أن الأميرة كانت ترتدي خوذة وكانت "في وعيها " بعد الحادث، حيث تم نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها تعاني من كسر في أعلى ذراعها.

كما أفادت (إيه إن بي) بأن الأمير برنارد وصل بسرعة إلى مكان الحادث.