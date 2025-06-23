جيش الاحتلال يهاجم مواقع إطلاق وتخزين صواريخ أرض – أرض في إيران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أكثر من 15 طائرة حربية لسلاح الجو هاجمت قبل قليل، بتوجيه استخباري دقيق في منطقة كرمانشاه في إيران، ودمرت عدة مواقع إطلاق وتخزين صواريخ أرض - أرض موجهة نحو إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «الجيش يواصل العمل لضرب القدرات العسكرية للنظام الإيراني، وسيواصل العمل لتحقيق التفوق الجوي لحماية أمن إسرائيل».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نشر 20 طائرة مقاتلة لتنفيذ ما وصفها بضربات «مبنية على معلومات استخباراتية»، استهدفت مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى أنظمة الرادار والأقمار الصناعية في مختلف أنحاء إيران.

وطالت موجة الغارات الجوية عدة مدن إيرانية، من بينها: العاصمة طهران، ومناطق رئيسية أخرى في غرب البلاد.

كما قصف الاحتلال 6 مطارات بوسط وشرق وغرب إيران، مؤكدًا أنه تمكّن من تعطيل القدرة التشغيلية لتلك المطارات، ودمّر 15 طائرة ومروحية قتالية إيرانية بطائرات مسيّرة.



