ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.69%؛ ليصل عند مستوى 31271.12 نقطة.

وصعد مؤشر «إيجي أكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.69%؛ ليصل إلى مستوى 12489.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9157.14 نقطة.

واغلقت البورصة المصرية، تعاملات أمس الأحد - أول تعاملات الأسبوع- على ارتفاع ملحوظ، محققة مكاسب كبيرة؛ لتعوض ما يقارب نصف خسائر الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2.7%، ليغلق عند مستوى 31056 نقطة في ختام تعاملات أمس.

وجاء هذا الارتفاع للبورصة المصرية وباقي أسواق المنطقة العربية، رغم توسع الحرب بين إسرائيل وإيران، بتوجيه اميركا ضربات لمواقع نووية في طهران صباح أمس.

ولامست خسائر البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، نحو 7%، إذ بلغت 6.96%، تأثرا بشن إسرائيل حربا على إيران الجمعة قبل الماضية.