وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 334 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 334 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان، "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 2 مايو إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 334 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، "اعترضت الدفاعات الجوية المسيرات الأوكرانية فوق مناطق بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينجراد، ونيجني نوفجورود، ونوفجورود، وأوريول، وبسكوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وشبه جزيرة القرم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 قنابل جوية موجّهة وصاروخين من طراز "هيمارس" و505 طائرات مسيرة أوكرانية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.