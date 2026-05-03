وزارة النقل البريطانية: يمكن لشركات الطيران تجميع الركاب على متن طائرات أقل لتوفير الوقود

قالت وزارة النقل البريطانية، إنه سيتم السماح لشركات الطيران بتجميع الركاب من رحلات مختلفة على متن عدد أقل من الطائرات أقل ضمن خطط توفير وقود الطائرات.

وسيتيح هذا الإجراء المؤقت لشركات الطيران تجميع الرحلات الجوية على المسارات التي بها رحلات متعددة إلى نفس المقصد في نفس اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن الوزارة قالت إن هذا يعني أنه يمكن نقل الركاب من طائرة قاموا بالحجز فيها إلى أخرى مماثلة لتقليص الوقود المهدر من تحليق الطائرات التي لم يتم بيع جميع تذاكرها أو ربما تم إلغاؤها.

وانتقد المحافظون هذه الخطة، وقالوا إنها يمكن أن تؤدي "لنقل الركاب إلى طائرة مختلفة في التوقيت الذي تختاره شركة الطيران".

وأضاف وزارة النقل، أن هذا الإجراء يهدف لمنح الركاب "ثقة أكبر" من خلال مساعدة شركات الطيران الالتزام بجدول مواعيدها في وقت أبكر.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تحذيرات من نقص وقود الطائرات قبل ذروة موسم العطلات في حال لم يتم فتح مضيق هرمز.

وأوضحت وزيرة النقل هايدي الكسندر "لا توجد مشكلة إمدادات ملحة، ولكننا نستعد الآن لمنح الأسر موثوقية طويلة الأمد ولتجنب الاضطراب غير الضروري عند بوابة المغادرة هذا الصيف".