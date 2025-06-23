إسرائيل تزعم أن واشنطن قضت بهجوم إيران على «أكبر تهديد للعالم الحر»

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ادعى مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون بأن الولايات المتحدة قضت على "أكبر تهديد وجودي يواجه العالم الحر" بهجومها على إيران.

جاء ذلك في كلمته، الأحد، في مجلس الأمن الدولي الذي انعقد عقب الغارات الجوية الأمريكية على منشآت نووية إيرانية.

وقال دانون إن التدخل الأمريكي كان "ضرورة"، معتبرا أن واشنطن "اتخذت القرار الصحيح لمصلحة إسرائيل والشرق الأوسط والعالم"، وفق تعبيره.

وأضاف: "الولايات المتحدة، بصفتها قائدة العالم الحر، قضت على أكبر تهديد وجودي يواجه العالم الحر"، على حد وصفه.

وأعرب عن امتنانه للولايات المتحدة وللرئيس دونالد ترامب "لتحركه في وقت تردد فيه الكثيرون".

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الاستراتيجية في إيران، وذلك استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه لإسرائيل في عدوانها على إيران.

ومنذ 13 يونيو تشن إسرائيل عدوانا واسعا على إيران يستهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، فيما ترد طهران بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.