كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير أحد الأشخاص وبرفقته شخصان يرتديان أقنعة للوجه.

وأكدت الوزارة أنه بفحص الفيديو والتحري وضبط المذكورون تبين أنهم "يحملون جنسية إحدى الدول" وبمناقشتهم أشار أحدهم إلى أنه صانع محتوى بمواقع التواصل الاجتماعى وأن المقطع المشار إليه مشهد تمثيلى قام بأدائه مع اثنين من أصدقائه بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة وبثه على صفحته من أجل الشهرة وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع فيديو يظهر فيه شخص بصحبة شخصين يرتديان أقنعة يسيرون في شوارع محافظة الجيزة ويؤدون حركات استعراضية ما دفع الكثيرين للتسأول حول هويتهم والغرض من الفيديو.