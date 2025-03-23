وزيرة التعليم الأمريكية: التغييرات التي اعتمدتها جامعة كولومبيا تضعها على المسار الصحيح لاستعادة التمويل

قالت وزيرة التعليم الأمريكية، ليندا ماكماهون، إن جامعة كولومبيا تمضي "على المسار الصحيح" لاستعادة التمويل الفيدرالي، بعد أن وافقت الجامعة النخبوية في مدينة نيويورك على تنفيذ مجموعة من التغييرات في سياستها، طالبت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصفت ماكماهون، خلال ظهورها في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، محادثاتها مع الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، كاترينا أرمسترونج، بأنها "مثمرة للغاية".

وأوضحت ماكماهون بأن أرمسترونج "قالت إنها تدرك أن من مسئوليتها ضمان سلامة الطلاب في حرمها الجامعي، وأنها سعت إلى التأكد من عدم وجود أي نوع من التمييز، كما أرادت معالجة أي مشكلات منهجية تم رصدها فيما يتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي."

وكانت أرمسترونج قد أعلنت، أمس الأول الجمعة، أن الجامعة ستضع قسم دراسات الشرق الأوسط بالجامعة تحت إشراف جديد، وستجري تعديلات شاملة على قواعدها الخاصة بالاحتجاجات والانضباط الطلابي.

كما وافقت الجامعة أيضا على اعتماد تعريف جديد لمعاداة السامية وتوسيع "التنوع الفكري" من خلال تعزيز كوادر معهد إسرائيل والدراسات اليهودية بالجامعة، وفقا لما ورد في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني.