النائبة مها عبدالناصر: الغرامة الكبيرة لازالت مشكلة بمشروع قانون المسئولية الطبية

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• ونشكر زعيم الأغلبية لحديثه عن تخفيضها

أكدت النائبة مها عبد الناصر ضرورة وجود قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض ليحقق التوازن بين مصلحة المريض والطبيب، وقالت "خصوصًا أن عندنا هجرة اطباء وعايزين نحافظ عليهم".

وأوضحت عبد الناصر، خلال الجلسة العامة اليوم موافقة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على المشروع من حيث المبدأ، لكنها ربطت الموافقة النهائية بتعديلات على المواد.

وأشارت إلى رفض الهيئة البرلمانية للحزب مسودة المشروع الأولى في مجلس الشيوخ "كان في مشاكل كبيرة"، وأشادت بدور لجنة الشؤون الصحة في مجلس النواب بإجراء تعديلات على المشروع.

وقالت عبد الناصر: "لكن مازال في مشكلة الغرامة الكبيرة، الأطباء لو غرامة كبيرة هيتحبس"، وتابعت "موافقتنا مربوطة بالتعديلات".

ووجهت عبد الناصر الشكر لزعيم الأغلبية على الحديث عن تخفيض الغرامة.