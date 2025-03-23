 النائبة مها عبدالناصر: الغرامة الكبيرة لازالت مشكلة بمشروع قانون المسئولية الطبية - بوابة الشروق
الأحد 23 مارس 2025 2:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

النائبة مها عبدالناصر: الغرامة الكبيرة لازالت مشكلة بمشروع قانون المسئولية الطبية

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 2:37 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 2:37 م

• ونشكر زعيم الأغلبية لحديثه عن تخفيضها

 

 

أكدت النائبة مها عبد الناصر ضرورة وجود قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض ليحقق التوازن بين مصلحة المريض والطبيب، وقالت "خصوصًا أن عندنا هجرة اطباء وعايزين نحافظ عليهم".

وأوضحت عبد الناصر، خلال الجلسة العامة اليوم موافقة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على المشروع من حيث المبدأ، لكنها ربطت الموافقة النهائية بتعديلات على المواد.

وأشارت إلى رفض الهيئة البرلمانية للحزب مسودة المشروع الأولى في مجلس الشيوخ "كان في مشاكل كبيرة"، وأشادت بدور لجنة الشؤون الصحة في مجلس النواب بإجراء تعديلات على المشروع.

وقالت عبد الناصر: "لكن مازال في مشكلة الغرامة الكبيرة، الأطباء لو غرامة كبيرة هيتحبس"، وتابعت "موافقتنا مربوطة بالتعديلات".

ووجهت عبد الناصر الشكر لزعيم الأغلبية على الحديث عن تخفيض الغرامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك