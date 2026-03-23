تمريض قناة السويس تعلن المقبولين بالمرحلة الثانية من مبادرة بداية نحو الإنقاذ

أعلنت وحدة الدعم الأكاديمى للطلاب بكلية التمريض جامعة قناة السويس، أسماء الطلاب المقبولين بالمرحلة الثانية من مبادرة "بداية نحو الإنقاذ"، بعد الانتهاء من أعمال التقييم والاختيار، حيث تم تصعيد المشاركين المؤهلين للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الميداني، والتي تستهدف نشر ثقافة الإسعافات الأولية داخل المجتمع، ضمن الدور التوعوي والمجتمعي للكلية.

تقام المبادرة تحت إشراف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وتهدف إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لنقل مهارات الإسعافات الأولية إلى غير المتخصصين عبر ورش تدريبية تطبيقية، بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع الحالات الطارئة وتقليل المضاعفات وزيادة فرص إنقاذ الأرواح.

وتتضمن المبادرة مرحلتين رئيسيتين، الأولى لإعداد وتأهيل الكوادر التمريضية من خلال برنامج تدريبي متخصص، والثانية لتنفيذ ورش تدريبية ميدانية بالجامعة وخارجها.

وأكدت إدارة كلية التمريض، أن مبادرة "بداية نحو الإنقاذ" تمثل نموذجًا عمليًا لتفعيل الدور المجتمعي للكلية، ودعم توجه الدولة نحو بناء إنسان واعٍ صحيًا، قادر على اتخاذ القرار السليم في المواقف الطارئة وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والمسؤولية المجتمعية.

وأوضحت الإدارة أن إجمالى عدد المقبولين 488 مشاركا منهم 299 من الإناث و189 من الذكور، ما يعكس الإقبال الكبير من طلاب الجامعات والمعاهد على المشاركة في المبادرات ذات الطابع الإنساني والتطبيقي، خاصة تلك المرتبطة بمهارات الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة لعدد من الجامعات المصرية، شملت جامعات قناة السويس، الإسماعيلية الأهلية، طنطا، المنيا، أسوان، الفيوم، بدر، الملك سلمان الدولية، بورسعيد، المنصورة، بني سويف، فاروس، الإسكندرية، المنوفية، وحورس، بجانب مشاركة عدد من المعاهد الفنية للتمريض، منها المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس، و القاهرة، و حلوان، وطنطا، ومطروح، ومعهد السلام رويال الفني للتمريض، ومعهد رعاية المجمع الفني للتمريض بالإسماعيلية

ودعت وحدة الدعم الأكاديمى المقبولين إلى متابعة البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب، والانضمام إلى جروبات المتابعة المخصصة لكل إقليم، لانتظام التواصل واستكمال متطلبات المرحلة المقبلة.