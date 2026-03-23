وزير خارجية كوريا الجنوبية يطلب من نظيره الإيراني ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون، اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، حث هيون، إيران على اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات، من أجل ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وضمان استمرار إمدادات الطاقة العالمية.

وأعرب عن قلقه البالغ من أن الوضع الأخير في الشرق الأوسط يؤثر على الأمن العالمي والاقتصاد خارج المنطقة، مطالبًا بوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية في دول الخليج.

من جانبها، أجرت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني، في إطار مساعٍ دبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة.

كما عقدت كالاس اتصالات منفصلة مع نظرائها في تركيا وقطر وكوريا الجنوبية، تناولت الحرب في المنطقة، والهجمات على البنية التحتية للطاقة، والحاجة الملحّة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد مسئول أوروبي أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود مستمرة لاستكشاف مسارات دبلوماسية، محذرًا من أن التهديدات الجديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الحيوية قد تؤثر على ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط وخارجه.

وكانت كالاس قد شددت في اتصال سابق مع عراقجي، على أن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط العالمية، يمثل أولوية أوروبية.