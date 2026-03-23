رويترز: إيران تهدد بزرع ألغام ووقف الملاحة بالخليج حال وقوع هجوم على ساحلها

نقلت وسائل إعلام إيرنية رسمية عن مجلس الدفاع في البلاد، تهديده اليوم الاثنين، ‌بقطع طرق الملاحة في الخليج عبر زرع ألغام بحرية، في حال وقوع هجوم على السواحل والجزر الجنوبية لإيران.

وذكر موقع «أكسيوس» أن الولايات المتحدة تدرس ⁠خططا لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية، وهي مركز تصدير النفط الرئيسي في البلاد، للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز»: «أي محاولة لمهاجمة سواحل إيران أو جزرها ستؤدي إلى زرع أنواع مختلفة من الألغام ‌البحرية... ⁠في جميع ممرات الخليج بما في ذلك الألغام العائمة التي يمكن إطلاقها من الساحل».

وأضاف: «في هذه الحالة، سيظل الخليج بأكمله عمليا في ⁠وضع مشابه لوضع مضيق هرمز لفترة طويلة، ولا ينبغي نسيان فشل أكثر من مئة كاسحة ⁠ألغام في الثمانينيات في إزالة عدد قليل من الألغام البحرية».

وأشار مجلس الدفاع ⁠إلى أن الدول غير المتورطة في الصراع يمكنها المرور عبر مضيق هرمز، بالتنسيق مع إيران.

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز.

وقال ترامب للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن «العواقب ستتضح قريبا».

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني، قائلا: «ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية».

وكان ترامب منح إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.

يأتي ذلك ردًا على إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه سيغلق مضيق هرمز «بالكامل»، ويستهدف منشآت الطاقة في المنطقة، إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته بمهاجمة منشآت الطاقة في إيران.