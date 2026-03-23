الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.