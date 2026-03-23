وكالة تابعة للأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة المناخ

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير صدر اليوم الاثنين إنه لا يوجد مجال كبير للتفاؤل بشأن حالة المناخ العالمي، محذرة من أن المؤشرات الرئيسية مستمرة في التدهور.

ووفقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ في عام 2025، فإن الاختلال بين مدخلات الطاقة في الأرض ومخرجاتها ينمو بسرعة.

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا، والمحيطات تزداد سخونة، والجليد والأنهار الجليدية تذوب، كما يستمر تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي في الارتفاع.

وقالت كو باريت، نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة: "لا يمكن إنكار أن هذه المؤشرات لا تتحرك في اتجاه يبعث على الكثير من الأمل".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع القاتم بأنه حالة طوارئ، قائلا: "إن كوكب الأرض يتم دفعه إلى ما وراء حدوده".

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأعوام من 2015 إلى 2025 كانت أحر فترة مدتها 11 عاما منذ بدء القياسات.