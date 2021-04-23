التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إطلاق الحوثي 3 مسيرات مفخخة تجاه السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات الحوثية الفاشلة بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تعـد "جرائم حرب" تخالف الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.