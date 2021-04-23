أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الجمعة، ضبط كمية من مخدر الحشيش تبلغ قيمتها السوقية 5ر2 مليون يورو أثناء تفتيش شاحنة.

وأثارت الشاحنة، التي كان من المفترض أن تنقل بلاطا من إسبانيا إلى السويد وفقا لوثائقها، انتباه المسؤولين في بلدة كوفشتاين النمساوية، المتاخمة لألمانيا.

وتم الاستعانة بكلب بوليسي بعد أن اشتبه المسؤولون في الشحنة بشكل مبدئي، وكشف الفحص الدقيق عن 261 حزمة تحتوي كل منها على كيلوجرام من الحشيش مخبأة بين البلاط.

ووفقا للشرطة، فإن ادعاءات السائق - 47 عاما، بأنه لم يكن على علم بالمخدرات ذات مصداقية.