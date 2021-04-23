نفت الراقصة صوفينار، أن زيجتها الأولى من رجل أعمال كانت بغرض المصلحة، مازحة: «متجوزتش جوازة مصلحة، لسه هتجوز إن شاءالله».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، إنها تزوجت بزوجها الأول لأنها كانت تحبه، مؤكدة أنها تركت الرقص وقتها بسبب حبها لزوجها الأول.

وأضافت أنها تطلقت منه بعدما اكتشفت خيانته لها، مجيبة على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي «هل صوفينار من الممكن أن يتم خيانتها»، بالإيجاب، كما أن جميع الرجال الذين عرفتهم خانوها.

وذكرت أنها تلقت عروض زواج كثيرة مقابل مبالغ ضخمة تصل إلى مليون دولار، مضيفة أن الرقص هو من صنع ثروتها وليس عروض المعجبين بها.

وأوضحت أنها تزوجت مرتين، وتم خطبتها 4 مرات إلا أن القصة لم تكتمل، ذاكرة أنها لا ترتبط عندما يكون لديها لكثير من الوقت.



